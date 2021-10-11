Официальный Кишинев стремится к сценарию вывода российских войск из Приднестровья. При этом возникнет угроза вторжения молдавских войск на территорию республики и пошатнется лояльность местных элит к ПМР и России, рассказал политолог Игорь Иваненко в интервью Украина.ру

Глава ПМР: Молдавия и Украина хотят задушить Приднестровье © РИА Новости, Руслан Шалапуда / Перейти в фотобанк

«Многие приднестровские россияне работают в структурах Ограниченной Группы Российских Войск (ОГРВ) в Приднестровье, ряд местных предприятий занимаются снабжением воинских частей и создают за счёт этого рабочие места», — сказал Иваненко.

Эксперт добавил, что в случае вывода миротворцев может встать вопрос о судьбе Молдавской ГРЭС — крупной электростанции на юге Приднестровья, входящей в состав российской группы Интер РАО ЕЭС.

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