Помимо перечисленных рисков, у сценария вывода войск из Приднестровья есть и экономический аспект, подчеркнул эксперт.
«Многие приднестровские россияне работают в структурах Ограниченной Группы Российских Войск (ОГРВ) в Приднестровье, ряд местных предприятий занимаются снабжением воинских частей и создают за счёт этого рабочие места», — сказал Иваненко.
Эксперт добавил, что в случае вывода миротворцев может встать вопрос о судьбе Молдавской ГРЭС — крупной электростанции на юге Приднестровья, входящей в состав российской группы Интер РАО ЕЭС.
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