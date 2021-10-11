Комментируя заявления президента Молдавии Майи Санду с требованием вывода российских войск из Приднестровья, эксперт сказал, что в них нет ничего экстраординарного.
«Напомню, что все президенты Республики Молдова с момента "заморозки" конфликта с Приднестровьем делали заявления о необходимости вывоза оружия и вывода российских войск. Просто формально пророссийские Воронин и Додон заявляли о постепенности этого процесса, а еврооптимисты настаивали на немедленных уступках России», — сказал Иваненко.
Для евроориентированной Молдавии Приднестровье — нежелательная альтернатива развития, подчеркнул эксперт. Именно поэтому Кишинев не оставит попыток добиться вывода российских войск из Тирасполя, заключил Иваненко.
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