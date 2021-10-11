Ранее в украинских медиа распространялась неподтвержденная информация о том, что Россия планирует выделить 900 миллиардов рублей на развитие республик Донбасса. Отвечая на вопрос о том, что поможет вывести Донбасс из кризиса, Лизан упомянул об этой программе.
«Для [вывода Донбасса из кризиса] нужно просто принять новую реальность «ЛДНР как непризнанных регионов России» и принять что-то сродни ФЦП для Крыма. И, судя по тому, что Украина сообщает о планах России выделить 900 млрд рублей за три года для стабилизации социально-экономической обстановки, этап принятия новой реальности в России прошли», — сказал эксперт.
В заключение Лизан заявил, что России необходимо «выцарапать» ЛДНР из «Дикого Поля», в которое они ушли с 2014 года.
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