Даже в условиях «ни войны, ни мира» и экономической блокады со стороны Украины экономика Донбасса может выжить, но только при условии поддержки со стороны России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан

Украинские военные гибнут после разрешения стрелять по ДНР и ЛНР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Для [вывода Донбасса из кризиса] нужно просто принять новую реальность «ЛДНР как непризнанных регионов России» и принять что-то сродни ФЦП для Крыма. И, судя по тому, что Украина сообщает о планах России выделить 900 млрд рублей за три года для стабилизации социально-экономической обстановки, этап принятия новой реальности в России прошли», — сказал эксперт.

В заключение Лизан заявил, что России необходимо «выцарапать» ЛДНР из «Дикого Поля», в которое они ушли с 2014 года.

Полностью интервью можно прочитать здесь.