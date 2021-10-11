Бытует мнение, что в связи с глубоким экономическим кризисом у Украины не хватит средств для возобновления боевых действий в Донбассе. На это ответил глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью Украина.ру

В ЛНР вспомнили о Майдане и завели дело на Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Украина ни на какую войну ничего выделять не будет. С ЛДНР она попрощалась и реинтегрировать не собирается. ДНР и ЛНР — это де-факто непризнанные регионы России и ответственность за них лежит на самих властях республик и России», — сказал Лизан.

Эксперт полагает, что Украина не будет тратить деньги ни на возобновление боевых действий, ни на реинтеграцию Донбасса. По словам Лизана, деньги на стабилизацию ситуации в ЛДНР может выделить только Россия.

Полностью интервью можно прочитать здесь.