О реинтеграции Донбасса и Украины говорить не приходится, считает эксперт.
«Украина ни на какую войну ничего выделять не будет. С ЛДНР она попрощалась и реинтегрировать не собирается. ДНР и ЛНР — это де-факто непризнанные регионы России и ответственность за них лежит на самих властях республик и России», — сказал Лизан.
Эксперт полагает, что Украина не будет тратить деньги ни на возобновление боевых действий, ни на реинтеграцию Донбасса. По словам Лизана, деньги на стабилизацию ситуации в ЛДНР может выделить только Россия.
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