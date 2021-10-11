Жители Донбасса устали от конфликта и социальных проблем, однако иллюзий насчет современной Украины не питают, расссказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан

Многие бы хотели вернуться на Украину образца 2013 года, но этой страны уже давно не существует, подчеркнул эксперт.

«Прошло уже достаточно времени для того чтобы избавиться от разных иллюзий в части Украины, осознать, что той Украины образца 2013 года, куда многие хотели бы вернуться, уже давно нет, а в новой Украине не нужны сами её граждане, не говоря уже о жителях ДНР», — рассказал Лизан.

Жители ЛНДР скорее находятся в состоянии хронической социальной депрессии, заявил эксперт. Многие успешно реализуют желание уехать в Россию, заключил Лизан.

Полностью интервью можно прочитать здесь.