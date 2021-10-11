Многие бы хотели вернуться на Украину образца 2013 года, но этой страны уже давно не существует, подчеркнул эксперт.
«Прошло уже достаточно времени для того чтобы избавиться от разных иллюзий в части Украины, осознать, что той Украины образца 2013 года, куда многие хотели бы вернуться, уже давно нет, а в новой Украине не нужны сами её граждане, не говоря уже о жителях ДНР», — рассказал Лизан.
Жители ЛНДР скорее находятся в состоянии хронической социальной депрессии, заявил эксперт. Многие успешно реализуют желание уехать в Россию, заключил Лизан.
Полностью интервью можно прочитать здесь.