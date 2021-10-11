Цены, зарплаты, уровень жизни, медицина — с этим в Донбассе дела обстоят скверно, заявил эксперт. Хроническое безденежье приводит к коллапсу инфраструктуры и оттоку людей в Россию.
«Глобальная инфляция привела к появлению у граждан ложной причинно-следственной связи между повышением зарплат и ростом цен на товары и услуги. В медицине все так же безрадостно — острый дефицит кадров, особенно в сельской местности, где занято лишь 20-30% вакансий», — сказал Лизан.
Эксперт подчеркнул, что единственным способом помочь Донбассу является принятие Россией федеральной целевой программы по типу Крыма и стабилизация социально-экономической обстановки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.