Полномасштабные боевые действия в ЛДНР давно уступили место спорадическим перестрелкам. На первый план вышли социально-экономические вопросы, расссказал в интервью Украина.ру глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан

Возле дома Порошенко произошли столкновения, экс-президента обвиняли в связях с ДНР и ЛНР © кадр из видео Facebook Александра Погребиського

«Глобальная инфляция привела к появлению у граждан ложной причинно-следственной связи между повышением зарплат и ростом цен на товары и услуги. В медицине все так же безрадостно — острый дефицит кадров, особенно в сельской местности, где занято лишь 20-30% вакансий», — сказал Лизан.

Эксперт подчеркнул, что единственным способом помочь Донбассу является принятие Россией федеральной целевой программы по типу Крыма и стабилизация социально-экономической обстановки.

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