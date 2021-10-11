Выборы в Бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. Лидер победившей партии социал-демократов Олаф Шольц заявил, что они должны сформировать правительство вместе с либералами и «Зелеными».
Сергиенко прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что любая из вероятных коалиций Бундестага окажется благоприятной для Киева.
«У меня появилось некоторое раздражение от того, что мы сами воспитываем в Украине идею о том, что все крутится вокруг Украины и вокруг геополитических теорий вокруг нее. Получается такой украиноцентризм. Мне наплевать, будут ли новые власти в Германии благосклонны или неблагосклонны к Украине, как они себе представляют мир в Донбассе… Этот украиноцентризм я поддерживать не буду», — сказал Сергиенко.
Эксперт подметил, что «хитромудрое» правительство Украины каждый раз ищет способ уклониться от своих обязательств по Минским соглашениям, и он не может сказать, сможет ли новое правительство Германии «продавить» Киев для их исполнения.
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