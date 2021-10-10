Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и отказалась покупать французские подлодки на сумму 56 миллиардов евро, о чем был подписан соответствующий контракт. Вместо этого Австралия купит атомные подлодки у США.
«Кто просчитывал последствия? Кто сопоставлял тезисы, с одной стороны, которые сейчас находятся в основе американской политики и не только в основе американской политики, а (в основе) той политики, которую насаждает Америка всему миру, я имею в виду "зеленая" повестка и экология, с тем ущербом, который может быть принесен в этот регион, если там появятся ядерные субмарины. Ведь никто же не думает о последствиях?», — сказала Захарова.
По мнению официального представителя МИД РФ, страны-участницы AUKUS должны ответить на базовые вопросы мирового сообщества и МАГАТЭ, которое «не получило на сегодняшний день ни одного четкого не то, что ответа на вопрос, но даже тезиса».