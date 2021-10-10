Создавшие партнерство AUKUS США, Британия и Австралия должны ответить перед мировым сообществом о целях его создания, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 10 октября

Захарова обвинила УЕФА в провокации из-за Крыма © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Кто просчитывал последствия? Кто сопоставлял тезисы, с одной стороны, которые сейчас находятся в основе американской политики и не только в основе американской политики, а (в основе) той политики, которую насаждает Америка всему миру, я имею в виду "зеленая" повестка и экология, с тем ущербом, который может быть принесен в этот регион, если там появятся ядерные субмарины. Ведь никто же не думает о последствиях?», — сказала Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, страны-участницы AUKUS должны ответить на базовые вопросы мирового сообщества и МАГАТЭ, которое «не получило на сегодняшний день ни одного четкого не то, что ответа на вопрос, но даже тезиса».