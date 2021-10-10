Крым стал российским после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона проголосовало за возвращение в состав РФ. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
«Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации… И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем», — сказал Арестович в эфире украинского ТВ.
Гражданская война в Донбассе была развязана незаконным киевским режимом в 2014 году после государственного переворота в Киеве против несогласных с насильственной сменой власти жителей Донецкой и Луганской областей.
Эти регионы на референдуме провозгласили создание Луганской и Донецкой Народных Республик.
В данный момент большая часть территории непризнанных республик контролируется украинскими властями.