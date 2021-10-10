Гражданская война в Донбассе может быть остановлена одним телефонным звонком, а на возвращение Крыма Украине достаточно пяти минут, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович

Крым стал российским после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона проголосовало за возвращение в состав РФ. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

«Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации… И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем», — сказал Арестович в эфире украинского ТВ.

Гражданская война в Донбассе была развязана незаконным киевским режимом в 2014 году после государственного переворота в Киеве против несогласных с насильственной сменой власти жителей Донецкой и Луганской областей.

Возле дома Порошенко произошли столкновения, экс-президента обвиняли в связях с ДНР и ЛНР © кадр из видео Facebook Александра Погребиського

В данный момент большая часть территории непризнанных республик контролируется украинскими властями.