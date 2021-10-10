«Все мои прошлые отношения закончились. Мы с Лизой долгое время назад связали наши жизни и уже много месяцев живем вместе как полноценные партнеры. Это история большой любви, и я чувствую себя счастливым человеком», — заявил Саакашвили.
Он также призвал всех проявить уважение к своей жене Сандре Руловс, в частности, уважать ее частную жизнь.
Следует отметить, что ранее представители пенитенциарной Службы Грузии заявляли, что Саакашвили в тюрьме лишен доступа к интернету и телефонным переговорам.
При этом ему оформлена тюремная банковская карта, по которой он приобретал в тюремном магазине соки и мед, которыми и питается во время своей «голодовки», рассказал начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.