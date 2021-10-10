Хотя бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и сконцентрирован на «более важной борьбе, чем личная жизнь», он рассказал об отношениях со своей женой, гражданкой Голландии Сандрой Руловс и депутатом Елизаветой Ясько, с которой жил совместно до попадания в грузинскую тюрьму. Об этом он написал на своей странице в Facebook 10 октября

«Все мои прошлые отношения закончились. Мы с Лизой долгое время назад связали наши жизни и уже много месяцев живем вместе как полноценные партнеры. Это история большой любви, и я чувствую себя счастливым человеком», — заявил Саакашвили.

Кива: Арест Саакашвили - это подарок Путину от американских спецслужб © REUTERS, via REUTERS Сандре Руловс, в частности, уважать ее частную жизнь.

Следует отметить, что ранее представители пенитенциарной Службы Грузии заявляли, что Саакашвили в тюрьме лишен доступа к интернету и телефонным переговорам.

При этом ему оформлена тюремная банковская карта, по которой он приобретал в тюремном магазине соки и мед, которыми и питается во время своей «голодовки», рассказал начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.