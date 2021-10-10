Президента Чехии Милоша Земана 10 октября снова доставили в больницу, написал в Twitter его официальный представитель Иржи Овчачек

Земан — один из немногих высокопоставленных чешских политиков, не поддерживающих антироссийскую политику Запада в Чехии. В частности, он выступал против голословных обвинений России во взрывах на нелегальных оружейных складах в чешском Врбетице.

«Президент Чешской Республики Милош Земан на основании рекомендации своего лечащего врача проф. Мирослава Заворала согласился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге. Президент Республики был госпитализирован в воскресенье, 10 октября 2021 », — написал Овчачек.

К полудню Земан провел 40-минутную встречу с премьер-министром, лидером политического движения ANO Андреем Бабишем. ANO проиграла накануне парламентские выборы с очень небольшим разрывом, но все равно имеет шансы получить право создать новое правительство.

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Как сообщалось, совсем недавно, 14 сентября, Земан был госпитализирован и провел в Центральном военном госпитале в Праге 9 дней.

В Пражском Граде (резиденция президентов Чехии — ред.) утверждают, что это была «восстановительная госпитализация».

Представитель главы государства заявил, что у Земана диагностировали обезвоживание и переутомление.

76-летний Земан страдает от диабета и невропатии нижних конечностей, с начала 2021 года он передвигается на инвалидной коляске.