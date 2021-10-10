По ее словам, Киев вел диалог «со всеми столицами стран-членов НАТО», и этот диалог был тяжелым.
«И не всегда наши самые большие друзья проявлялись как настоящие друзья, уже когда речь идет о конкретных вещах», — подчеркнула Стефанишина.
В ответ на вопрос о том, через сколько лет Украина вступит в НАТО, вице-премьер сказала лишь: «мы требуем стратегической ясности от НАТО».
Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».
Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.
Украинский политолог Вадим Карасев полагает, что в киевском режиме только сейчас начали осознавать, насколько Запад коррумпирован, беспринципен и циничен.
Он напомнил, что ранее Запад заявлял постсоветским странам об их отсталости и неправильном пути развития, по которому они следовали 70 лет существования СССР. Однако реальность оказалась весьма отличной от евроатлантических сказок.
Первым начал говорить об этом президент России Владимир Путин в мюнхенской речи 2007 года, отметил эксперт.
«Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», — сказал Карасев.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента