Не все страны, называющие себя «друзьями Украины», в действительности являются таковыми, сказала вице-премьер опросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «Радио Свобода»*

По ее словам, Киев вел диалог «со всеми столицами стран-членов НАТО», и этот диалог был тяжелым.

«И не всегда наши самые большие друзья проявлялись как настоящие друзья, уже когда речь идет о конкретных вещах», — подчеркнула Стефанишина.

Почему Западу не нужно вступление Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины, скриншот видео "Радіо Свобода"

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.

Украинский политолог Вадим Карасев полагает, что в киевском режиме только сейчас начали осознавать, насколько Запад коррумпирован, беспринципен и циничен.

«Запад-2021»: учения России и Белоруссии, напугавшие Европу и НАТО © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Первым начал говорить об этом президент России Владимир Путин в мюнхенской речи 2007 года, отметил эксперт.

«Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», — сказал Карасев.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента