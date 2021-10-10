После избрания Руслана Стефанчука спикером Верховной Рады украинский парламент сделал шаг в сторону Верховного совета Украинской советской социалистической республики, заявил депутат Рады от партии экс-президента Петра Порошенко Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Украина 24»

Он отметил, что новый спикер будет представлять интересы пропрезидентской фракции «Слуга народа», а не всей Верховной Рады Украины.

«К сожалению, мы делаем еще один шаге от Верховной Рады Украины в Верховную Раду Украинской советской социалистической республики, в нотариальную контору, которая будет штамповать все то, что придет с улицы Банковой (где расположена администрация президента — ред.)», — сказал Гончаренко.

Руслан Стефанчук: кто он

При этом у оппозиции будет еще меньше возможностей реализовать свои полномочия и защитить интересы своих избирателей, подчеркнул политик.

Руслана Стефанчука назначили новым спикером Верховной Рады Украины 8 октября после отставки Дмитрия Разумкова.