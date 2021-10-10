Он отметил, что новый спикер будет представлять интересы пропрезидентской фракции «Слуга народа», а не всей Верховной Рады Украины.
«К сожалению, мы делаем еще один шаге от Верховной Рады Украины в Верховную Раду Украинской советской социалистической республики, в нотариальную контору, которая будет штамповать все то, что придет с улицы Банковой (где расположена администрация президента — ред.)», — сказал Гончаренко.
Он полагает, что теперь постоянным будет неуважение к регламенту для продвижения всех решений президента Украины Владимира Зеленского и его администрации.
При этом у оппозиции будет еще меньше возможностей реализовать свои полномочия и защитить интересы своих избирателей, подчеркнул политик.
Руслана Стефанчука назначили новым спикером Верховной Рады Украины 8 октября после отставки Дмитрия Разумкова.