Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, ограничивающий права работников и возводящий власть работодателей до практически абсолютного уровня, заявил бывший депутат Верховной Рады Андрей Павловский в комментарии изданию «Апостроф»

В документе предлагается подменить гарантии, определяются законом, договорными отношениями между работодателем и работником. Таким образом киевский режим намерен «протащить» сужение прав работников, замаскировав это под дерегуляцию трудовых отношений, отметил Павловский.

«Понятно, что рабочий не может противостоять работодателю. Именно поэтому во всех европейских странах законы о труде прописывают таким образом, чтобы создать незначительное преимущество именно для работников, как более слабой стороны. Зато этот закон (одобренный Радой — ред.) направлен на то, чтобы удовлетворить прихоти работодателей», — подчеркнул Павловский.

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Ранее представительница Глобального союза профсоюзов IndustriALL и секретарь Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины Леся Семеняка отметила, что проект закона нивелирует баланс прав и интересов между работодателем и профсоюзом.

По ее словам, ряд положений законопроектов в текущей редакции может привести к нарушению прав человека и ликвидации ряда основных трудовых прав.

IndustriALL представляет интересы работников в 140 странах мира, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях.