Польские работодатели заявили о серьезной угрозе экономики страны из-за того, что украинские гастарбайтеры после официальной регистрации покидают страну и перебираются в Германию, где зарплаты существенно выше, сообщает Bloomberg

Если в 2019 году около 79,2% всех видов на жительство, которые получали украинцы в ЕС, выдавала Польша, то теперь ситуация меняется.

После официального оформления в Польше граждане Украины стараются перебираться в Германию.

«Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работают в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши», — цитирует Bloomberg главe польского кадрового агентства Кшиштофа Инглота.

Количество украинских гастарбайтеров в Польше сократилось вдвое © Facebook, Powiernictwo Kresowe

Средняя зарплата на Украине составляет около $531 (14 тыс. грн), в Польше — $1580, а в Германии — около $5 тыс.

В 2020 году ФРГ упростила получение разрешения на работу для иностранцев, поэтому неудивительно, что граждане Украины начинают перебираться туда, где платят больше.