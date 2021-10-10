Москва ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов, поделился мнением луганский писатель Глеб Бобров в интервью Украина.ру

Затулин сказал, почему Россия пока не может признать ЛНР и ДНР © РИА Новости, Нина Зотина

«При всем этом, как и в Грузии, это будет операция «по принуждению к миру» — даже если украинская армия побежит, как, например, она драпала под Дебальцево, то похода на Киев все равно не будет… Срыв такого противостояния в острую фазу и, соответственно, отмена устоявшихся правил игры с риском неконтролируемого обострения явно в планы Запада не входит. Начинать Третью мировую из-за нищего, несостоявшегося государства в Восточной Европе никто не хочет ни в США ни, тем паче в ЕС», — заявил писатель.

Бобров подчеркнул, что регулярная российская армия ограничится воздушной поддержкой и снабжением войск республик Донбасса техникой и вооружениями.

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