Автор провидческого романа о войне Украины с Донбассом рассказал, что в условиях полномасштабного конфликта России с Украиной всю наземную работу будет выполнять армия республик Донбасса.
«При всем этом, как и в Грузии, это будет операция «по принуждению к миру» — даже если украинская армия побежит, как, например, она драпала под Дебальцево, то похода на Киев все равно не будет… Срыв такого противостояния в острую фазу и, соответственно, отмена устоявшихся правил игры с риском неконтролируемого обострения явно в планы Запада не входит. Начинать Третью мировую из-за нищего, несостоявшегося государства в Восточной Европе никто не хочет ни в США ни, тем паче в ЕС», — заявил писатель.
Бобров подчеркнул, что регулярная российская армия ограничится воздушной поддержкой и снабжением войск республик Донбасса техникой и вооружениями.
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