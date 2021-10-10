Партизанская война возможна только на западе Украины, пропитанном национализмом и непримиримостью. Идеалы «Майдана» давно преданы их устроителями, и сражаться за то, чтобы «жить стало лучше», уже некому, рассказал в интервью Украина.ру писатель-фантаст Александр Гриценко

Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский

«И еще, майдан устраивали, чтобы жить лучше, и чтобы коррупции не было, но спустя столько лет все стало только хуже. Значит, идеи за которую можно умирать, тоже нет. За что тогда воевать украинцам? Непонятно. Вот западные территории лучше будет оставить независимыми. Пусть себе. И тогда никакой партизанской войны», — рассказал Гриценко.

Вмешательство Запада в возможный конфликт России и Украины маловероятно, так как нынешняя Украина — неудавшийся проект, заключил собеседник Украина.ру.

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