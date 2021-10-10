Украинским солдатам не грозит уничтожение и порабощение, и даже полностью присоединять Украину Россия не собирается, считает Гриценко. Именно поэтому у ВСУ нет причины сражаться «до последнего бойца», подчеркнул собеседник издания.
«И еще, майдан устраивали, чтобы жить лучше, и чтобы коррупции не было, но спустя столько лет все стало только хуже. Значит, идеи за которую можно умирать, тоже нет. За что тогда воевать украинцам? Непонятно. Вот западные территории лучше будет оставить независимыми. Пусть себе. И тогда никакой партизанской войны», — рассказал Гриценко.
Вмешательство Запада в возможный конфликт России и Украины маловероятно, так как нынешняя Украина — неудавшийся проект, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь.