Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал амбициозную программу по модернизацию военно-морских сил страны. Несмотря на нынешнее плачевное состояние ВМСУ, отдельные их компоненты могут представлять угрозу, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Андрей Прокаев

Кедми: Флот США станет главной целью армии РФ в случае войны © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Военнослужащие соединения также обладают опытом войны на Донбассе и относительно высоким уровнем подготовки. Они могут участвовать в террористических актах на стратегически важных российских [объектах] у черноморского побережья, в том числе на Крымском мосту, в портах Новороссийска и на военно-морской базе в Севастополе», — рассказал Прокаев.

В заключение эксперт заявил, что необходимо четко оценивать исходящую от подобных подразделений угрозу и постоянно отрабатывать противодействие диверсантам.

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