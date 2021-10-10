Украина уделяет большую роль подготовке боевых пловцов в центрах Одессы и Очакова. Большую роль в модернизации играют США, поставляющие спецвооружение и средства для ВМСУ.
«Военнослужащие соединения также обладают опытом войны на Донбассе и относительно высоким уровнем подготовки. Они могут участвовать в террористических актах на стратегически важных российских [объектах] у черноморского побережья, в том числе на Крымском мосту, в портах Новороссийска и на военно-морской базе в Севастополе», — рассказал Прокаев.
В заключение эксперт заявил, что необходимо четко оценивать исходящую от подобных подразделений угрозу и постоянно отрабатывать противодействие диверсантам.
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