Инфоборцы Украины обучаются по западным лекалам. Особое внимание уделяется распространению антироссийской дезинформации в соцсетях, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, администратор Telegram-канала «Южный ветер», пожелавший остаться анонимным

Дезинформация и власть. Главный признак авторитаризма Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Хотелось бы привести небольшой пример. В июне на РИА ФАН вышло расследование, касающееся компании CitySites Global, базирующейся в Харькове. Позиционирует она себя как «международная сеть городских сайтов», а на деле занимается негативизацией повестки на территории России. Нетрудно догадаться, в чьих интересах работала фирма, и это как раз и есть тот качественный скачок, совершенный украинскими psy-борцами. Ведь работают они теперь в тесном взаимодействии со СМИ и мелкими организациями, чью деструктивную деятельность отследить довольно сложно» — рассказал эксперт.

Еще одним новым направлением для Украины являются стратегические коммуникации — комплекс мер, реализуемых правительством и инфоборцами в интересах воздействия на зарубежную аудиторию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.