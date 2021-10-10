Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об открытии «нового фронта» против республики со стороны Украины. Лукашенко подчеркнул, что в учебно-тренировочных лагерях на Украине обучают диверсиям и вылазкам на территорию Белоруссии.
Собеседник издания рассказал о вероятном сценарии военных действий, в котором российские войска зайдут на территорию Украины из Белоруссии.
«Мало того, что там размещены наши воинские части, совсем недавно было объявлено, что там будут новые российские базы. У нас интеграция по военному делу очень высокая с Белоруссией. Там размещены стратегические компоненты нашей космической обороны, комплексы слежения, комплексы дальней связи и т. д., поэтому тут у меня даже вопросов нет», — сказал Волков.
Собеседник Украина.ру заключил, что Лукашенко во многом обязан России, в том числе тем, что попытка свергнуть президента, инспирированная Западом, провалилась.
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