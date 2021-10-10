В возможном военном конфликте России и Украины территория и политическая воля Белоруссии будет играть ключевую роль. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель-фантаст Сергей Волков

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об открытии «нового фронта» против республики со стороны Украины. Лукашенко подчеркнул, что в учебно-тренировочных лагерях на Украине обучают диверсиям и вылазкам на территорию Белоруссии.

Собеседник издания рассказал о вероятном сценарии военных действий, в котором российские войска зайдут на территорию Украины из Белоруссии.

Осада Лукашенко. Кто предлагает разделить Европу на части © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Собеседник Украина.ру заключил, что Лукашенко во многом обязан России, в том числе тем, что попытка свергнуть президента, инспирированная Западом, провалилась.

Полностью интервью можно прочитать здесь.