Выдвинутые 8 октября обвинения против главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука показывают, кто является реальным оппонентом властям Украины, поделился мнением в интервью Украина.ру политолог Михаил Погребинский

Кость Бондаренко объяснил, с чем столкнется РФ, если к власти на Украине вдруг придут Бойко и Медведчук © скриншот с видео НТВ / скриншот с видео НТВ / Перейти в фотобанк

«Медведчук сейчас выдвигается на роль единственного последовательного оппонента власти. В какой-то мере конкурентом Медведчука начинает себя заявлять Разумков. Думающим людям понятно, что Разумков — критик команды изнутри этой команды, который по своим политическим намерениям не отличается от остальных «Слуг». Он продолжает антироссийский курс, проевропейское, пронатовское направление», — сказал Погребинский.

Эксперт заключил, что на этот раз люди смогут разобраться, кто реально противостоит Зеленскому, а кто будет продолжать его курс.

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