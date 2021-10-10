Выдвигая обвинения Медведчуку, власти продолжают свою линию политических преследований, говорит Погребинский. Их цель — продлить политику домашний арест и довести дело до реального ареста, однако одновременно власть Зеленского выявляет для избирателя политический потенциал Медведчука, считает эксперт.
«Медведчук сейчас выдвигается на роль единственного последовательного оппонента власти. В какой-то мере конкурентом Медведчука начинает себя заявлять Разумков. Думающим людям понятно, что Разумков — критик команды изнутри этой команды, который по своим политическим намерениям не отличается от остальных «Слуг». Он продолжает антироссийский курс, проевропейское, пронатовское направление», — сказал Погребинский.
Эксперт заключил, что на этот раз люди смогут разобраться, кто реально противостоит Зеленскому, а кто будет продолжать его курс.
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