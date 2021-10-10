«Это все Сурков». Ходаковский о том, почему ДНР/ЛНР так и не заняли границы областей
«Это все Сурков». Ходаковский о том, почему ДНР/ЛНР так и не заняли границы областей
© предоставлено Александром Ходаковским
Украинские войска не осуществляют полномасштабных боевых действий исходя из не из своих боевых качеств, а из политической обстановки, подчеркнул Татарский. ВСУ решатся напасть на республики Донбасса только в случае ослабления России, полагает эксперт.

«Если они планируют полную зачистку территории, и им дадут на это карт-бланш, то они попытаются «по классике» разрезать ДНР/ЛНР. Но это будет возможно, только если политическое влияние России ослабнет. Полномасштабные операции с тысячами убитыми, включая гражданских, Украина сейчас не планирует. А что будет потом — зависит от массы геополитических обстоятельств», — сказал Татарский.

Собеседник издания провел параллель с Нагорным Карабахом, где конфликт длился в тлеющей форме около 20 лет. Татарский не исключает подобного сценария и в Донбассе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 