Украинские войска не осуществляют полномасштабных боевых действий исходя из не из своих боевых качеств, а из политической обстановки, подчеркнул Татарский. ВСУ решатся напасть на республики Донбасса только в случае ослабления России, полагает эксперт.
«Если они планируют полную зачистку территории, и им дадут на это карт-бланш, то они попытаются «по классике» разрезать ДНР/ЛНР. Но это будет возможно, только если политическое влияние России ослабнет. Полномасштабные операции с тысячами убитыми, включая гражданских, Украина сейчас не планирует. А что будет потом — зависит от массы геополитических обстоятельств», — сказал Татарский.
Собеседник издания провел параллель с Нагорным Карабахом, где конфликт длился в тлеющей форме около 20 лет. Татарский не исключает подобного сценария и в Донбассе.
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