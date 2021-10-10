Максимум, на что способна украинская армия сейчас - это проводить обстрелы по линии соприкосновения. Однако эта ситуация может измениться, заявил в интервью Украина.ру участник боевых действий, военный эксперт Владлен Татарский

«Это все Сурков». Ходаковский о том, почему ДНР/ЛНР так и не заняли границы областей © предоставлено Александром Ходаковским

«Если они планируют полную зачистку территории, и им дадут на это карт-бланш, то они попытаются «по классике» разрезать ДНР/ЛНР. Но это будет возможно, только если политическое влияние России ослабнет. Полномасштабные операции с тысячами убитыми, включая гражданских, Украина сейчас не планирует. А что будет потом — зависит от массы геополитических обстоятельств», — сказал Татарский.

Собеседник издания провел параллель с Нагорным Карабахом, где конфликт длился в тлеющей форме около 20 лет. Татарский не исключает подобного сценария и в Донбассе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.