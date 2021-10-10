Динамика военного противостояния в Донбассе зависит от множества факторов, подчеркнул эксперт. Так, в Киеве не могут самостоятельно решить: «все, мы наступаем» — сказал Татарский.
«Поймите, что конфликт в Донбассе — это не поединок двух боксеров. Это не военное противостояние. Нельзя рассматривать этот конфликт так узко. Все будет зависеть от политических событий в Москве, в Европе и в Вашингтоне, я даже Киев не беру», — поделился мнением собеседник издания.
Президент России Владимир Путин неоднозначно предупреждал украинских партнеров, что военное решение конфликта в Донбассе будет иметь для них самые тяжелые последствия, заключил Татарский.
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