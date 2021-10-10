Нельзя оценивать конфликт на юго-востоке Украины лишь с военной точки зрения, главная составляющая - политика, заявил в интервью Украина.ру участник боевых действий, военный эксперт Владлен Татарский

Украинские военные гибнут после разрешения стрелять по ДНР и ЛНР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Поймите, что конфликт в Донбассе — это не поединок двух боксеров. Это не военное противостояние. Нельзя рассматривать этот конфликт так узко. Все будет зависеть от политических событий в Москве, в Европе и в Вашингтоне, я даже Киев не беру», — поделился мнением собеседник издания.

Президент России Владимир Путин неоднозначно предупреждал украинских партнеров, что военное решение конфликта в Донбассе будет иметь для них самые тяжелые последствия, заключил Татарский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.