Офшорный скандал президента Украины Владимира Зеленского был «черной меткой» Запада ему и его команде. Новое уголовное дело против Виктора Медведчука - попытка отвлечь внимание, рассказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Эксперт объяснил, как Медведчук за Зеленского ответил на статью Путина об Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктору Медведчуку 8 октября предъявлены новые обвинения в госизмене и «содействии терроризму». Собеседник издания считает, что дело сфабриковано.

«Я просто повторю распространенную версию, с которой я согласен. Команда Зеленского ищет способ информационно отыграть тему скандала с офшорными счетами президента, привлечь позитивное внимание. В первую очередь внимание Запада, поскольку офшорная история была черной меткой с Запада на голову Зеленского и его команды… "Вот, мы же против России, смотрите, это неважно, что мы — воры и уходим от налогов"», — сказал Погребинский.

Эксперт подчеркнул, что в обвинении Медведчуку нет состава преступления, и именно поэтому власть опасается доводить дело до суда.

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