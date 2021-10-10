Главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку 8 октября предъявлены новые обвинения в госизмене и «содействии терроризму». Собеседник издания считает, что дело сфабриковано.
«Я просто повторю распространенную версию, с которой я согласен. Команда Зеленского ищет способ информационно отыграть тему скандала с офшорными счетами президента, привлечь позитивное внимание. В первую очередь внимание Запада, поскольку офшорная история была черной меткой с Запада на голову Зеленского и его команды… "Вот, мы же против России, смотрите, это неважно, что мы — воры и уходим от налогов"», — сказал Погребинский.
Эксперт подчеркнул, что в обвинении Медведчуку нет состава преступления, и именно поэтому власть опасается доводить дело до суда.
Полностью интервью можно прочитать здесь.