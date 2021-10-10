Негатив в отношении президента Украины Владимира Зеленского накапливается как «снежный ком», рассказал в интервью Украина.ру политолог Михаил Погребинский

Якубин объяснил, почему Зеленский идет по стопам Порошенко © president.gov.ua Галины Третьяковой, подчеркнул эксперт. Подозрительная смерть депутата Антона Полякова и накопившиеся социально-экономические проблемы также снижают рейтинг Зеленского, считает Погребинский.

«Есть версия предательства с «вагнеровцами», и я упомянул Третьякову… но это не все. Есть какие-то подозрительные смерти — вот 33-летний Антон Поляков, который накануне буквально критиковал «Слуг народа» за то, что они получают взятки в туалете за голосование… У нас впереди еще новые платежки, и не исключено, что холодные батареи и веерные отключения электричества», – сказал Погребинский.

В заключение эксперт заявил, что данные новых соцопросов могут подтвердить его гипотезу о падении рейтинга президента Украины.

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