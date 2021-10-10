Эксперт выражает сомнение, что Зеленскому удастся выстроить жесткую авторитарную вертикаль, так как населению в обмен на политические свободы не предоставляется стабильность.
«Не решаются социально-экономические проблемы. Они, наоборот, усугубляются. Есть желание усилить фискальную нагрузку на население, есть желание изменить в неолиберальном ключе трудовое законодательство, то есть еще больше его дерегулировать и ослабить…Власть раздирают внутренние склоки… И представители финансово-промышленных групп понимают, что закон об олигархах — это попытка подвесить над ними дамоклов меч», — сказал Якубин.
Эксперт, заключая, выразил сомнение в том, что Зеленскому удастся переизбраться на второй срок, не проведя внеочередных выборов.
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