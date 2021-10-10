У президента Украины Владимира Зеленского остается все меньше шансов переизбраться на второй срок. Основные проблемы, возникшие в украинском обществе в результате его правления, обозначил политолог Алексей Якубин в интервью Украина.ру

Червоненко назвал день, когда Зеленский «упустил шанс» поговорить с Путиным © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Не решаются социально-экономические проблемы. Они, наоборот, усугубляются. Есть желание усилить фискальную нагрузку на население, есть желание изменить в неолиберальном ключе трудовое законодательство, то есть еще больше его дерегулировать и ослабить…Власть раздирают внутренние склоки… И представители финансово-промышленных групп понимают, что закон об олигархах — это попытка подвесить над ними дамоклов меч», — сказал Якубин.

Эксперт, заключая, выразил сомнение в том, что Зеленскому удастся переизбраться на второй срок, не проведя внеочередных выборов.

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