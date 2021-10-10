Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что станет «приговором» экс-президенту Порошенко. Однако все нынешние действия Зеленского указывают на то, что он повторяет политическую судьбу предшественника. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Алексей Якубин: «похмельный» закон об олигархах приведет Украину к автократии © Facebook, Алексей Якубин

«Просто власть думает, что с этой концентрацией они не повторят ошибок Порошенко. Но они не понимают, что Порошенко не концентрировал власть публично, в том числе, потому что понимал, что тем самым он расписывается в своей дополнительной ответственности. Порошенко было выгодно рассредоточение власти — тут правительство, там коалиция… А у Зеленского все открыто. И это как раз является слабостью, это ахиллесова пята. Вроде бы политика повторяется, но модель концентрации здесь намного проблематичнее для самой власти»

Якубин сомневается, что Зеленскому удастся выстроить жесткую вертикаль власти, так как полагает, что «Зе-команда» занимается лишь перераспределением ресурсов, при этом не решая социально-экономических проблем.

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