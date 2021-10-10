Команда Зеленского пытается выстроить из Зеленского «второго Порошенко», заявляет эксперт. Однако при этом «Слуги народа» допускают ошибку — публично концентрируют власть в руках президента, говорит Якубин.
«Просто власть думает, что с этой концентрацией они не повторят ошибок Порошенко. Но они не понимают, что Порошенко не концентрировал власть публично, в том числе, потому что понимал, что тем самым он расписывается в своей дополнительной ответственности. Порошенко было выгодно рассредоточение власти — тут правительство, там коалиция… А у Зеленского все открыто. И это как раз является слабостью, это ахиллесова пята. Вроде бы политика повторяется, но модель концентрации здесь намного проблематичнее для самой власти»
Якубин сомневается, что Зеленскому удастся выстроить жесткую вертикаль власти, так как полагает, что «Зе-команда» занимается лишь перераспределением ресурсов, при этом не решая социально-экономических проблем.
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