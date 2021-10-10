Кадровые изменения, отставка спикера Рады Дмитрия Разумкова, сложные отношения с Верховной Радой — эти факторы подготавливают Зеленского к «грузинскому сценарию» досрочных президентских выборов, считает эксперт.
«Почему происходят кадровые изменения? Я не исключаю, что идет подготовка к чему-то… «Грузинский сценарий»: как в свое время сделал Саакашвили в Грузии, когда у него были сложные отношения с парламентом. Почему на это может пойти Зеленский? Потому что у него пока есть рейтинг, есть спикер-исполнитель, а не Разумков, который имел бы какую-то автономность. Впереди остается только поменять избирательный закон, который позволит президенту, ушедшему в отставку, избираться президентом», — заявил Якубин.
Эксперт заключил, что путем досрочных президентских выборов властям удастся отвлечь население от нерешенных социально-экономических вопросов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.