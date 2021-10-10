Действия президента Украины Владимира Зеленского по концентрации власти в своих руках неслучайны. Все указывает на возможность досрочных президентских выборов, рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью Украина.ру

Зеленский помиловал осужденных военных © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Дмитрия Разумкова, сложные отношения с Верховной Радой — эти факторы подготавливают Зеленского к «грузинскому сценарию» досрочных президентских выборов, считает эксперт.

«Почему происходят кадровые изменения? Я не исключаю, что идет подготовка к чему-то… «Грузинский сценарий»: как в свое время сделал Саакашвили в Грузии, когда у него были сложные отношения с парламентом. Почему на это может пойти Зеленский? Потому что у него пока есть рейтинг, есть спикер-исполнитель, а не Разумков, который имел бы какую-то автономность. Впереди остается только поменять избирательный закон, который позволит президенту, ушедшему в отставку, избираться президентом», — заявил Якубин.

Эксперт заключил, что путем досрочных президентских выборов властям удастся отвлечь население от нерешенных социально-экономических вопросов.

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