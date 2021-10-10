В ситуации, когда власть в стране сконцентрирована в руках президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения есть риски для него самого. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

«Я ваш приговор». Зеленский и логика бонапартизма © пресс-служба президента Украины

«Минус в том, что у общества возникает вопрос: почему при таких полномочиях власть не решает социально-экономические проблемы, а занимается другим? Концентрация ведет к тому, что власть воспринимается как всесильная, но социально-экономические вопросы, вопросы войны и мира остаются нерешенными. Это будет еще больше бить по власти», — сказал Якубин.

Эксперт заявил, что прежние попытки украинских властей обвинить условных оппонентов, олигархов в создании препон перестают работать. Зеленский оказался не готов к такой концентрации власти, заключает Якубин.

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