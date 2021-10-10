Украинская власть воспринимается народом как всесильная, но многие вопросы остаются нерешенными, подчеркнул эксперт.
«Минус в том, что у общества возникает вопрос: почему при таких полномочиях власть не решает социально-экономические проблемы, а занимается другим? Концентрация ведет к тому, что власть воспринимается как всесильная, но социально-экономические вопросы, вопросы войны и мира остаются нерешенными. Это будет еще больше бить по власти», — сказал Якубин.
Эксперт заявил, что прежние попытки украинских властей обвинить условных оппонентов, олигархов в создании препон перестают работать. Зеленский оказался не готов к такой концентрации власти, заключает Якубин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.