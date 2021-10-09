Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан призвали Польшу к четкому соблюдению правил Европейского союза (ЕС) и уважению общих ценностей сообщества. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу, 8 октября

«После того, как стало известно о решении Конституционного суда Польши от 7 октября, мы напоминаем, что членство в ЕС сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам. Уважение к ним и их соблюдение должны быть обеспечены каждым государством-членом, что, конечно же, относится и к Польше, которая занимает центральное место в ЕС», — говорится в документе.

Варшавский форум по безопасности: Президент Польши, главы МИД и примкнувшая к ним Тихановская © Facebook, Warsaw Security Forum

«В этом контексте мы повторяем нашу поддержку Европейской комиссии, чтобы она как хранитель договоров гарантировала соблюдение европейского права", — говорится в тексте заявления.

Ранее Конституционный суд Польши подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польской конституцией. С запросом о соответствующей проверке в марте обратился министр Польши Матеуш Моравецкий.

Это случилось после того, как европейский суд принял решение о том, что реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.