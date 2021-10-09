Использование Киевом темы газа для политического шантажа приведет к энергетическому коллапсу, считает директор института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина. Об этом она заявила в комментарии «Известиям» 7 октября

Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин обвинил Зеленского в том, что тот два года назад отказался от соглашения на поставку газа из России.

«Обвинения депутата рады <…> небезосновательны. Не нужно быть специалистом в экономике, чтобы понять, какую выгоду для развития украинской экономики и повышения благосостояния граждан мог бы извлечь Киев из данного предложения», — сказала Панина.

Политолог добавила, что зависимость «экономических» решений украинских властей от политических предпочтений и президентских амбиций Зеленского поставила Украину на грань энергетического кризиса. За прошедшие два года, отметила она, ничего не изменилось.

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Киев готов перекупать российский газ в Европе по завышенным ценам, но не покупать его у России напрямую.

«Это говорит о том, что киевская власть мало заботится о населении, а удовлетворяет личные политические амбиции. Ведь за них в конечном итоге платит украинский потребитель. Очевидно, упорное нежелание Зеленского и его команды разделять «мухи и котлеты», а также использование «газовой проблемы» в качестве повода для политического шантажа ведет страну к энергетическому коллапсу», — заявила Панина.

От зависимости от цен на газ на европейском рынке украинцев могут защитить только прямые контакты с Россией, заключила она.