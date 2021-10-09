Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин обвинил Зеленского в том, что тот два года назад отказался от соглашения на поставку газа из России.
«Обвинения депутата рады <…> небезосновательны. Не нужно быть специалистом в экономике, чтобы понять, какую выгоду для развития украинской экономики и повышения благосостояния граждан мог бы извлечь Киев из данного предложения», — сказала Панина.
Политолог добавила, что зависимость «экономических» решений украинских властей от политических предпочтений и президентских амбиций Зеленского поставила Украину на грань энергетического кризиса. За прошедшие два года, отметила она, ничего не изменилось.
Она также указала на то, что русофобия остается официальной идеологией для политического истеблишмента Украины.
Киев готов перекупать российский газ в Европе по завышенным ценам, но не покупать его у России напрямую.
«Это говорит о том, что киевская власть мало заботится о населении, а удовлетворяет личные политические амбиции. Ведь за них в конечном итоге платит украинский потребитель. Очевидно, упорное нежелание Зеленского и его команды разделять «мухи и котлеты», а также использование «газовой проблемы» в качестве повода для политического шантажа ведет страну к энергетическому коллапсу», — заявила Панина.
От зависимости от цен на газ на европейском рынке украинцев могут защитить только прямые контакты с Россией, заключила она.