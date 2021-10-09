В интервью Polskie Radio Чижевский обвинил Россию в газовом кризисе в Европе. По его мнению, минимизируя поставки голубого топлива европейцам, «Газпром» лоббирует скорейший запуск «Северного потока-2».
Еврокомиссия прилагает все усилия, чтобы разрешить критическую ситуацию, а евродепутаты от Польши требуют провести расследование «манипуляций» «Газпрома». Однако, отметил эксперт, голос Варшавы из-за конфронтации с ЕК по многим вопросам в деле «Северного потока-2» не слишком весом.
По словам Чижевского, остановить запуск трубопровода практически невозможно.
«"Северный поток-2" уже готов, газ уже пошел по первой нитке трубопровода», — сказал он.
Он отметил, что сертификация коснется незначительной части газопровода, проходящей по водам Германии. Остальная же его часть пролегает в российских и международных водах, где ЕС бессилен.
Ранее началась закачка газа в первую нитку «Северного потока — 2». Как сообщалось, это происходит в рамках испытаний и сертификации газопровода.