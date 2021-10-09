Польша уже не сможет остановить запуск «Северного потока-2». Об этом заявил польский эксперт Даниэль Чижевский, передает «Южный федеральный» 9 октября

В интервью Polskie Radio Чижевский обвинил Россию в газовом кризисе в Европе. По его мнению, минимизируя поставки голубого топлива европейцам, «Газпром» лоббирует скорейший запуск «Северного потока-2».

Правительство Германии не видит препятствий для запуска «Северного потока - 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам Чижевского, остановить запуск трубопровода практически невозможно.

«"Северный поток-2" уже готов, газ уже пошел по первой нитке трубопровода», — сказал он.

Он отметил, что сертификация коснется незначительной части газопровода, проходящей по водам Германии. Остальная же его часть пролегает в российских и международных водах, где ЕС бессилен.

Ранее началась закачка газа в первую нитку «Северного потока — 2». Как сообщалось, это происходит в рамках испытаний и сертификации газопровода.