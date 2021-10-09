Россия отправила в Калининградскую область 23 танка Т-72БЗМ, укрепив своих западные границы. Это стало оскорблением для Польши, уверен военный эксперт Юрий Кнутов, передает «ПолитЭксперт» 8 октября

Ранее стало известно, что группировка ВС РФ в Калининградской области была усилена 23 танками Т-72БЗМ с улучшенными двигателями и вооружениями.

По словам Кнутова, такие танки уже применялись в ходе боевых действий и зарекомендовали себя как высокоэффективные.

Варшавский форум по безопасности: Президент Польши, главы МИД и примкнувшая к ним Тихановская © Facebook, Warsaw Security Forum

«Полагаю, что это серьезный шаг со стороны России по укреплению обороноспособности в регионе», — отметил он.

Кнутов уверен, что переброска танков ударила по самолюбию Варшавы, которая начала считать, что она в состоянии решить все свои проблемы при помощи США.

Польша в последние годы охотнее других стран Восточной Европы налаживала военное сотрудничество с Вашингтоном и гордилась покупкой истребителей F-35, танков Abrams и ЗРК Patriot.

При этом, как отметил Кнутов, танки Abrams во время военной операции в Ираке «полыхали как факелы» от одного попадания снаряда гранатомета.