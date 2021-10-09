Ранее стало известно, что группировка ВС РФ в Калининградской области была усилена 23 танками Т-72БЗМ с улучшенными двигателями и вооружениями.
По словам Кнутова, такие танки уже применялись в ходе боевых действий и зарекомендовали себя как высокоэффективные.
Эксперт утверждает, что Россия сейчас особо нуждается в защите западных рубежей на фоне усиления НАТО в Восточной Европе.
«Полагаю, что это серьезный шаг со стороны России по укреплению обороноспособности в регионе», — отметил он.
Кнутов уверен, что переброска танков ударила по самолюбию Варшавы, которая начала считать, что она в состоянии решить все свои проблемы при помощи США.
Польша в последние годы охотнее других стран Восточной Европы налаживала военное сотрудничество с Вашингтоном и гордилась покупкой истребителей F-35, танков Abrams и ЗРК Patriot.
При этом, как отметил Кнутов, танки Abrams во время военной операции в Ираке «полыхали как факелы» от одного попадания снаряда гранатомета.