Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября встретится в Москве с должностными лицами высокого ранга. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает «Российская газета»

Как сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства, Нуланд в Москве будет обсуждать ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что вопрос о поездке Нуланд в Россию прорабатывается, так как у политика не действующей визы. Кроме того, Нуланд находится в «черном списке», составленном в ответ на санкции США.

Нуланд вход запрещён, или Добро пожаловать в Россию: дама с печеньками летит в Москву обсуждать Украину © East News, FOTOLINK/AP/Ivan Sekretarev

«Когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится конкретно в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее заявление», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Виктория Нуланд считается экспертом по постсоветскому пространству и главным русистом в американской администрации.

На Украине же она больше известна благодаря истории с печеньем на Майдане. Зимой 2013 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Нуланд прилетела в Киев и пошла на Майдан, где поговорила с участниками протеста, а также угостила их печеньем и бутербродами.

В 2019 году Нуланд уже обращалась за российской визой, но получила отказ. Посетить Россию она планировала для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS), которая проходила в Москве.

По словам российской стороны, политику отказали в визе, так как она находится в черном списке. Он является зеркальным ответом на персональные санкции со стороны США.