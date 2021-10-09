В полицию обратился мужчина, который заявил о краже рюкзака с личными вещами из бара на Сретенке. Сумму ущерба составила 15 тысяч рублей.
«В ходе предварительного расследования были изучены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели. В результате установлены трое подозреваемых в совершении этого противоправного деяния. Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве — военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет», — рассказал Васенин.
Он также отметил, что следствие располагает видеозаписью входа молодых людей в посольство США с украденным рюкзаком.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже (ст.2 ч. 158 УК РФ). МВД направило посольству черед МИД РФ ноту с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета для проведения следственных действий.