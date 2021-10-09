Широкомасштабные военные действия между двумя странами возможны лишь в одном случае – если Украина, подталкиваемая западными кураторами, начнет вторжение на территорию ЛДНР. В этом случае России придется вмешаться, поделился своим мнением писатель-фантаст Сергей Волков в интервью Украина.ру

Украинские военные гибнут после разрешения стрелять по ДНР и ЛНР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Украина вернется на родину, станет неотъемлемой частью России, на этот раз, я надеюсь, уже навсегда. Но скорее всего, это очень радужный план. Будем реалистами: произойдет раздел Украины. Он, собственно, в любом случае произойдет, даже без войны. Украина распадется на несколько территорий. Там есть много желающих, много претендентов. Например, юго-западные земли хочет Венгрия, Польша спит и видит вернуть Львов и Ровно, и т.д. Та же Турция не прочь что-то оттяпать», – сказал собеседник издания.

В случае полномасштабных боевых действий против России Украина обречена, считает Волков. «Геройствовать» ВСУ могут только против маленьких республик Донбасса, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.