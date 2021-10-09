К власти на Украине пришли галичане, как наиболее сплоченная группа украинцев. Однако Галичине уготована роль буферной зоны между Россией и Западом, считает писатель-фантаст Сергей Волков

«Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край». Как Галичина досталась Австрии © commons.wikimedia.org,

«Поэтому я не думаю, что Россия будет вообще когда-то захватывать территорию Украины. Россия, в общем-то, ждет, когда плод созреет, — цинично немножко звучит, но это правда – когда плод созреет и упадет в давно вытянутую руку. Тем более что Украина — это исконно российские земли, кроме Галичины», — сказал Волков.

Писатель отметил, что никакой «оккупации» Украины не произойдет и произойти не может, так как Украина сама войдет в состав России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.