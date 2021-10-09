Россия расширялась, присоединяя земли, которые сами просились в ее состав, заявляет писатель. Многие страны просили Россию о защите, как то сделала Грузия, напоминает эксперт.
«Поэтому я не думаю, что Россия будет вообще когда-то захватывать территорию Украины. Россия, в общем-то, ждет, когда плод созреет, — цинично немножко звучит, но это правда – когда плод созреет и упадет в давно вытянутую руку. Тем более что Украина — это исконно российские земли, кроме Галичины», — сказал Волков.
Писатель отметил, что никакой «оккупации» Украины не произойдет и произойти не может, так как Украина сама войдет в состав России.
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