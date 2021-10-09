Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину в его день рождения, 6 октября, чтобы получилось начать разговаривать о решении всех конфликтных ситуаций. Такое мнение 7 октября выразил бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко в эфире украинского телеканала «Наш»

«А я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В этот день открываются чакры и многие враги становятся друзьями. Поверьте опыту… Не надо дружить. Надо достойно разговаривать.

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Ранее Червоненко заявил, что Украина может избежать экономической катастрофы, только если придет к России с просьбой договориться. Кроме того он отметил, что Украина должна принять исторически сложившийся факт, что без России экономически ей не выстоять.