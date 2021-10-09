«А я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В этот день открываются чакры и многие враги становятся друзьями. Поверьте опыту… Не надо дружить. Надо достойно разговаривать.
По его словам, президенты могли бы быть «друзьями условно».
Ранее Червоненко заявил, что Украина может избежать экономической катастрофы, только если придет к России с просьбой договориться. Кроме того он отметил, что Украина должна принять исторически сложившийся факт, что без России экономически ей не выстоять.