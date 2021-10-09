«А я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В этот день открываются чакры и многие враги становятся друзьями. Поверьте опыту… Не надо дружить. Надо достойно разговаривать.

«Пишет новую историю славянского единства»: Кива поздравил Путина
«Пишет новую историю славянского единства»: Кива поздравил Путина
© Кива/Telegram
По его словам, президенты могли бы быть «друзьями условно».

Ранее Червоненко заявил, что Украина может избежать экономической катастрофы, только если придет к России с просьбой договориться. Кроме того он отметил, что Украина должна принять исторически сложившийся факт, что без России экономически ей не выстоять.