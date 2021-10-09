Дипломатические отношения между двумя странами возникли еще в 1701 году. Однако практически постоянно Россия и Османская империя находились в состоянии либо открытого военного конфликта, либо подготовки к нему. Отсюда идет взаимная подозрительность, подчеркивает эксперт. О многом главы Турции и России договариваются закулисно, считает Станкевич.
«В потенциально конфликтной дипломатии высшего уровня 80 процентов договоренностей носит непубличный характер. У Путина и Эрдогана эта норма уходит за 90 процентов… Больших сдвигов не ожидается. Сейчас главное, чтобы пересекающиеся интересы в Сирии и на Южном Кавказе не переросли в конфликты. Кроме того, важно развивать совместные проекты — "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", которую предстоит запускать в следующем году», — рассказал Станкевич.
Эксперт подчеркнул, что «стратегическое партнерство» Турции и Украины — вторичная разменная карта в свете гораздо более насущных для Анкары проблем Сирии, Ливии и Южного Кавказа.
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