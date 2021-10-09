В конфликтной дипломатии высшего уровня до 80 процентов договоренностей носят непубличный характер. О динамике отношений России и Турции рассказал в интервью Украина.ру историк, политолог Сергей Станкевич

Маркедонов сказал, хочет ли Турция «забрать» у России Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«В потенциально конфликтной дипломатии высшего уровня 80 процентов договоренностей носит непубличный характер. У Путина и Эрдогана эта норма уходит за 90 процентов… Больших сдвигов не ожидается. Сейчас главное, чтобы пересекающиеся интересы в Сирии и на Южном Кавказе не переросли в конфликты. Кроме того, важно развивать совместные проекты — "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", которую предстоит запускать в следующем году», — рассказал Станкевич.

Эксперт подчеркнул, что «стратегическое партнерство» Турции и Украины — вторичная разменная карта в свете гораздо более насущных для Анкары проблем Сирии, Ливии и Южного Кавказа.

Полностью интервью можно прочитать здесь.