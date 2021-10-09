«Замена [Дмитрия] Разумкова на Стефанчука — это не смена личности, а смена подхода. Нужно поставить управляемого спикера, внести изменения в Избирательный кодекс. Главное — провести через парламент ряд законопроектов, которые касаются сотрудничества с МВФ и увеличения налогов. Возможны также какие-то законодательные инициативы по Донбассу», — рассказал эксперт.
Также Бизяев отметил, что ключевая интрига конца этого и начала следующего года состоит в том, когда будут досрочные президентские выборы. По его мнению, отставка Разумкова была проведена именно в ходе подготовки к этим выборам.
В четверг депутаты проголосовали за увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 депутата. Большинство голосов отдали 215 депутатов от «Слуги народа» и почти вся фракция «Батькивщины». Ни одного голоса за отставку Разумкова не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность».