Новый спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук удобен для президентской партии и главы государства Владимира Зеленского, чтобы начать продви гать «необходимые» решения, поскольку он является технической фигурой. Такое мнение выразил политический аналитик Руслан Бизяев на днях в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24»

Разумков поддержал «троллинг» Гончаренко над Стефанчуком - фото © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Также Бизяев отметил, что ключевая интрига конца этого и начала следующего года состоит в том, когда будут досрочные президентские выборы. По его мнению, отставка Разумкова была проведена именно в ходе подготовки к этим выборам.

В четверг депутаты проголосовали за увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 депутата. Большинство голосов отдали 215 депутатов от «Слуги народа» и почти вся фракция «Батькивщины». Ни одного голоса за отставку Разумкова не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность».