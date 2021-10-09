Украина может избежать экономической катастрофы только, если придет к России с просьбой договориться. Такое мнение на днях выразил бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко в эфире украинского телеканала «Наш»

«Когда начинают говорить о российской агрессии на востоке, я начинаю смеяться. У нас не будет выхода. Нет, будет циничный выход продолжать перекладывать бумаги и называть российский газ реверсным, наживая на это 100 долларов. Или сказать правду, прийти к ним и сказать: давайте договоримся, у нас трагедия. Она будет, и я поясню, почему», — заявил политик.

По его словам, газопровод и транспортировка газа на Украине устроены так, что, если в этой трубе не будет газа, то его не будет ни в одной точке страны. И ранее рассчитывалось на то, что украинский газопровод будет главным транзитом в Европу.

Теперь его может не быть, отметил Червоненко, если Украина не начнет «вести себя прилично».

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» против себя, Европы и США. Кроме того, он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.