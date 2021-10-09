«Если же Разумков решится присоединиться к противникам (Владимира) Зеленского, то это, скорее, сыграет ему «в минус». Дело в том, что он может оказаться удобной ширмой для старых политиков. Но антирейтинг (Петра) Порошенко никуда не исчез, и в случае его с Разумковым для последнего это будет репутационным уничтожением. Точно так же, как и любые публичные союзы со старыми политиками», — заявил он.
Ситуацию с отставкой Разумкова Золотарев назвал показателем того, что если президент чего-то хочет, то он этого добивается.
Накануне Разумков, который теперь будет работать внефракционным депутатом, заявил, что стереотип о том, что глава парламента не становился президентом, сломан. На вопрос о президентских амбициях Разумков отказался ответить прямо, но не исключил такой возможности. При этом он отметил, что надеется на поддержку политиков в парламенте.