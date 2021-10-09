Репутация уволенного с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова будет уничтожена, если он решится на создание союза со «старыми» политиками. Такое мнение 8 октября выразил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в своей колонке в издании «Главред»

«Если же Разумков решится присоединиться к противникам (Владимира) Зеленского, то это, скорее, сыграет ему «в минус». Дело в том, что он может оказаться удобной ширмой для старых политиков. Но антирейтинг (Петра) Порошенко никуда не исчез, и в случае его с Разумковым для последнего это будет репутационным уничтожением. Точно так же, как и любые публичные союзы со старыми политиками», — заявил он.

Разумков поддержал «троллинг» Гончаренко над Стефанчуком - фото © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Накануне Разумков, который теперь будет работать внефракционным депутатом, заявил, что стереотип о том, что глава парламента не становился президентом, сломан. На вопрос о президентских амбициях Разумков отказался ответить прямо, но не исключил такой возможности. При этом он отметил, что надеется на поддержку политиков в парламенте.