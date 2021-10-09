«У нас матерятся в сторону [Владимира] Путина и России… Но без России и понимая реально отношение Запада, к нам, учитывая свои интересы… Но я не виню ни тех, ни других, нам невозможно существовать экономически. Так было устроено столетиями», — заявил Червоненко.
По его словам, «быстро и одним днем это не ломается».
Ранее украинский оппозиционный политик Евгений Мураев заявил, что Россия, Европейский союз и Украина экономически выиграли бы от объединения в единый союз, но этому противодействует официальный Киев. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский так же, как и его предшественник, Петр Порошенко, выбирают неправильную стратегию развития страны, стремясь туда, «куда двери закрыты».