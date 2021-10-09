Украина должна принять факт, который сложился исторически, что без России экономически ей не выстоять. Такое мнение на днях выразил бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко в эфире украинского телеканала «Наш»

«Ты грудь свою сравни с моей». Вятрович и Червоненко поругались в прямом эфире © скриншот с видео "112 Украина"

По его словам, «быстро и одним днем это не ломается».

Ранее украинский оппозиционный политик Евгений Мураев заявил, что Россия, Европейский союз и Украина экономически выиграли бы от объединения в единый союз, но этому противодействует официальный Киев. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский так же, как и его предшественник, Петр Порошенко, выбирают неправильную стратегию развития страны, стремясь туда, «куда двери закрыты».