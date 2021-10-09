«Однозначно, после увольнения Разумкова, работа Рады ускорится. Но мы должны осознавать, что в этом варианте мы получаем суперпрезидентскую республику, где у Верховной Рады будет сугубо техническая функция. А то, что было осенью 2019 года, когда парламент показал невиданные ранее темпы работы, покажется "цветочками"», — заявил Золотарев.
По его словам, после встречи партии с Зеленским в Трускавце в начале октября «программа максимум должна была увенчаться 226 голосами за отставку Разумкова».
Он отметил, что числом голосов депутаты президентской фракции «чуть-чуть не дотянули, но с точки команды президента, съездили не зря, поскольку фронда притихла, а с колеблющимися поработали».
В четверг депутаты проголосовали за увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 депутата, среди которых 215 представителей «Слуги народа». Всего во фракции 233 депутата.