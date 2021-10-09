Политолог и директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что после отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова работа парламента ускорится в темпе, необходимом для президента Владимира Зеленского. Такое мнение 8 октября эксперт выразил в своей колонке изданию «Главред»

Арахамия намекнул на последствия для «слуг народа», не поддержавших отставку Разумкова © Давид Арахамия/Фейсбук

По его словам, после встречи партии с Зеленским в Трускавце в начале октября «программа максимум должна была увенчаться 226 голосами за отставку Разумкова».

Он отметил, что числом голосов депутаты президентской фракции «чуть-чуть не дотянули, но с точки команды президента, съездили не зря, поскольку фронда притихла, а с колеблющимися поработали».

В четверг депутаты проголосовали за увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 депутата, среди которых 215 представителей «Слуги народа». Всего во фракции 233 депутата.