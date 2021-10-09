Лаваш с грибками: харьковский супермаркет впаривает покупателям гнилые продукты
Лаваш с грибками: харьковский супермаркет впаривает покупателям гнилые продукты
© Christian Witte / flickr
Обиженный потребитель поспешил рассказать о несправедливости прочим жителям города, которые обратили внимание и на другие, более значительные, детали.

«Я бы беспокоился не о сгущенке, а о составе…», «А зачем в круассане глицерин? Капец состав! Кто такое разрешил творить с продуктами питания для людей, для граждан??? В тесте состав как в атомной бомбе. С*ка, власть есть в этом недогосударстве?»,

«Не забывают, они ее туда просто не кладут», «Ну хоть круассаны не забыли положить», «Год служу в Одессе, сам с Киева. Ваш хлебзавод — такая дичь. Реально, что не купи, все какое-то дырявое», «Звоните на завод.  Мне в такой ситуации пять штук дали компенсации», — прокомментировали пост пользователи.

«Состав как в атомной бомбе»: украинец купил странный круассан
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