Украинский политолог Вадим Карасев прокомментировал идею ведущего-русофоба Игоря Кондратюка, создавшего 21 сентября петицию о тотальном запрете гастролей в стране российских артистов. По мнению Карасева, у ведущего и его сторонников есть личные мотивы для подобных инициатив, сообщили 8 октября Vesti.ua

Депутат Поляков, давший показания о взятках в Раде, скончался на 34-м году жизни © apostrophe.ua Владимир Зеленский обязан инициативу рассмотреть, именно в этом и кроется вся суть ситуации, уверен Карасев.

«Президенту лучше эту петицию замолчать и заблокировать, поскольку она провокационная. У нее политический мотив, чтобы Зеленского поставить на растяжку — либо он разрешает, либо он запрещает. Таким образом дать повод для обвинений с разных сторон», — заявил Карасев.

Он пояснил, что в случае, если глава государства даст ход инициативе, его русскоязычные сторонники окончательно в нем разочаруются, а если отвергнет — другая часть его избирателей поймет, что национал-патриотическую повестку Зеленский поддерживает сугубо по тактическим соображениям.

«Реакция президентов на петиции — это локальная и провокационная история. Ведь стоит одной петиции набрать необходимые 25 тысяч подписей, как тут же ее противники создадут ответную успешную петицию. Если это не провокационная, значит глупая затея. Тогда она связана с личной неудовлетворенностью или ревностью Кондратюка как продюсера. Он хочет позиционировать себя как твердого и бескомпромиссного национал-патриота. Возможно, он думает о входе в политику», — считает Карасев.

По всей видимости, как-то реагировать на петицию Зеленскому предстоит уже на следующей неделе: инициатива собрала уже свыше 23 тысяч подписей. Однако многие представители Верховной Рады уверены, что идея не будет поддержана.

«Запрещать гастроли всем, — это неправильно. Потому что есть, например, Макаревич. А тем, кто выступал, например, в Крыму, и так СБУ запретило въезжать. Так что это больше похоже на пиар. Наверное, он (Кондратюк — ред.) собрался в политику», — заявил депутат от «Батькивщины» Антон Яценко.

«Лично я считаю, что если от СБУ нет запрета на въезд, значит можно гастролировать. А люди уже разберутся. Если это идеологически вредная группа, значит на них просто не пойдут», — высказал свое мнение глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Что касается артистов, которые не пропагандируют политику Российской Федерации и в их песнях нет политического контекста, пусть выступают», — считает другой представитель «Слуги» Александр Юрченко.

Высказал свое мнение о запрете и украинский музыкант Александ Пипа. Он заявил, что запрещать гастроли не нужно, а «защищать Украину от российских артистов» стоит другими способами.

«На мой взгляд, нужно ввести налог на гастроли российских артистов, чтобы с каждого такого концерта 20-30% сборов отчислялось на украинскую армию», — сказал он.