Компания «Газпром» повысила прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с $270 до $295-$330 за тысячу кубометров. Об этом сообщает Прайм 8 октября

Ранее в августе «Газпром» сообщал, что повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30%, до $269,6 за тысячу кубов.

«Ориентир по показателю может быть еще выше, если спотовые цены на газ останутся на текущих уровнях до конца года», — пишет агентство.

При этом «Газпром» сохранил свой прогноз по поставкам газа в Европу на уровне 183 миллиардов кубометров в 2021 году.

В компании отмечают, что оценка $295 является весьма консервативной, гораздо более вероятно, что цены на газ в 2022 году будут значительно выше $330 за тысячу кубометров.

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С осени цены на газ в ЕС резко пошли вверх. На текущей неделе стоимость газа на европейском спотовом рынке поднималась до $1937 за тысячу кубометров, что является абсолютным рекордом — по сравнению с августовскими ценами 2021 года на уровне $500 и особенно августовскими ценами 2020 года, когда газ стоил около $80.

Эксперты полагают, что в случае, если не будут устранены такие негативные факторы, как низкие запасы "голубого топлива" в Европе, период сверхвысоких цен на газ в ЕС может продержаться до конца отопительного сезона в апреле 2022 года.