«Дело в том, что предъявлением очередных абсурдных подозрений и попыткой арестовать оппозиционного политика власть цинично пытается отвлечь внимание общественности от "пандорского" скандала с Зеленским, перекрывая один громкий скандал другим ещё более громким скандалом», — уверен Кузьмин.
Он отметил, что правоохранительные органы давно уже стали репрессивным инструментом в руках начинающего диктатора Зеленского.
Кузьмин полагает, что официальное уведомление Медведчуку о том, что он стал подозреваемым по новому уголовному делу ему вручат в понедельник, 11 октября.
Ранее глава Генеральной прокуратуры Украины Ирина Венедиктова заявила, что ГПУ в суде потребует для Медведчука ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн (2,7 млрд руб).