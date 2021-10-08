Киевский режим пытается спрятать коррупционный скандал с офшорами президента Владимира Зеленского за новым уголовным преследованием председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, написал на своей странице в Telegram депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин 8 октября

«Дело в том, что предъявлением очередных абсурдных подозрений и попыткой арестовать оппозиционного политика власть цинично пытается отвлечь внимание общественности от "пандорского" скандала с Зеленским, перекрывая один громкий скандал другим ещё более громким скандалом», — уверен Кузьмин.

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Кузьмин полагает, что официальное уведомление Медведчуку о том, что он стал подозреваемым по новому уголовному делу ему вручат в понедельник, 11 октября.

Ранее глава Генеральной прокуратуры Украины Ирина Венедиктова заявила, что ГПУ в суде потребует для Медведчука ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн (2,7 млрд руб).