Житель Мелитополя показал фото кекса «ромовая баба» с неожиданной начинкой — кроме изюма, в выпечке притаился таракан.
Украинец приобрел кекс в торговой точке «Универсам» на рынке на улице Героев Украины. Он возмутился из-за усатой добавки, но в комментариях посоветовали не переживать, а порадоваться мясной начинке.
Другой покупательнице не повезло с покупкой в магазине сети «Паляниця». Когда она вынула хлеб из упаковки, оказалось, что в батон въелась грязь, в которую его, видимо, уронили работники хлебозавода или упаковщики.
«Я считаю, это уж чересчур. Хлеб дорожает, а качество его производства все хуже», — написала украинка.
Грязный хлеб в «Палянице» продавали и раньше — покупатели жаловались на подобный случай в апреле этого года.