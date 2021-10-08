Жители Мелитополя Запорожской области пожаловались на ужасные покупки в местных магазинах, покупателей возмутила выпечка с тараканом и испачканный батон. Об этом сообщает 8 октября РИА Мелитополь

Житель Мелитополя показал фото кекса «ромовая баба» с неожиданной начинкой — кроме изюма, в выпечке притаился таракан.

Украинец приобрел кекс в торговой точке «Универсам» на рынке на улице Героев Украины. Он возмутился из-за усатой добавки, но в комментариях посоветовали не переживать, а порадоваться мясной начинке.

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«Я считаю, это уж чересчур. Хлеб дорожает, а качество его производства все хуже», — написала украинка.

Грязный хлеб в «Палянице» продавали и раньше — покупатели жаловались на подобный случай в апреле этого года.