«Не забывайте, что когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и ваш телефон жене, она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому чтобы не спалиться, вакцинируйтесь», — написал Ромаскевич.
«Покажу мужу, который не хочет иммунизироваться», «Тоже самое может быть и наоборот», «Теперь понятно, кто и почему пошел вакцинироваться первым! И критерии группы риска здесь социальные, а не физиологические!», «Наконец-то нормальный аргумент, а то все смертью пугали», «Любовниц! Во множественном числе это звучит гордо! За такое и спалиться не жалко!», «А если нет ни одной любовницы, что делать?» — задумались подписчики медика.
В настоящее время на Украине ежедневно фиксируется свыше 15 тысяч новых случаев COVID-19, примерно по 300 человек умирает. Всего же с начала пандемии в стране переболело коронавирусом более 2,5 миллионов граждан, из них 58 тысяч скончались.