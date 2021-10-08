Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич решил проявить креативность в пропаганде вакцинации от коронавируса и выложил в сеть юмористический пост. Увидеть его можно в Facebook медика, публикация датирована 8 октября

«Не забывайте, что когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и ваш телефон жене, она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому чтобы не спалиться, вакцинируйтесь», — написал Ромаскевич.

«Покажу мужу, который не хочет иммунизироваться», «Тоже самое может быть и наоборот», «Теперь понятно, кто и почему пошел вакцинироваться первым! И критерии группы риска здесь социальные, а не физиологические!», «Наконец-то нормальный аргумент, а то все смертью пугали», «Любовниц! Во множественном числе это звучит гордо! За такое и спалиться не жалко!», «А если нет ни одной любовницы, что делать?» — задумались подписчики медика.